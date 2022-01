Comme l’attaquant Jean-Philippe Mateta, Marcel Tisserand ne fera pas son retour en Ligue 1 cet hiver.

De passage en conférence de presse ce mardi, alors que l’AS Saint-Étienne ira à Angers demain (19h) pour un match en retard de la 20e journée de Ligue 1, Pascal Dupraz en a profité pour faire le point sur le mercato des Verts. Avec déjà 5 recrues à son actif – Gnagnon, Sako, Thioub, Bernardoni et Mangala – le club du Forez s’est bien renforcé mais le coach attend au moins deux nouvelles têtes avant la fin du mois de janvier.

« Il nous reste encore une semaine. Nous avons l’intention de prendre à minima un attaquant et un défenseur », a prévenu Dupraz face aux médias. Mais le défenseur en question ne sera pas l’ancien Toulousain Marcel Tisserand, un temps annoncé sur les tablettes de l’ASSE. « Marcel c’est non. Je pense que Marcel aurait bien voulu nous filer un coup de main, mais c’est non. Fenerbahçe ne veut pas le lâcher », regrette l’entraîneur stéphanois.