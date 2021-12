Dans une interview accordée à Ansa, Lionel Messi a évoqué son acclamation dans la capitale française mais aussi ses objectifsélévés avec le Paris Saint-Germain.

Cet été, le Paris Saint-Germain a réalisé un mercato XXL avec notamment les arrivées de Sergio Ramos et Lionel Messi. Ce dernier a affirmé son envie et sa determination de remporter la premiere Ligue des Champions du club: « Déménager à Paris a été un grand changement, car nous avons vécu au même endroit pendant de nombreuses années et ce n’était pas facile de changer. Mais la vérité est que nous sommes très bien, dans une ville spectaculaire, dans l’une des meilleures équipes du monde, donc nous sommes très heureux. L’objectif cette année pour le Paris Saint-Germain est d’essayer de réaliser tout ce pour quoi nous jouons et évidemment l’objectif est la Ligue des Champions, que nous essayons d’atteindre. Je pense que c’est l’objectif de tout le monde, dans une compétition spéciale où toutes les grandes équipes veulent gagner, et nous essaierons d’y parvenir aussi ».

Pour le moment, le Paris Saint-Germain est largement en tête du championnat de france et devra affronter le Real Madrid lors des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Le match aller aura lieu le 15 février prochain à Paris avant le match retour dans la capitale espagnole le 9 mars 2022.

Concernant Lionel Messi, il a joué 15 matchs toutes compétitions confondues avec le maillot rouge et bleu pour 6 buts dont 5 en Ligue des Champions et 5 passes décisives.