Depuis quelques heures le monde du football est en deuil avec la perte d’un de ses génies, de ses guides à savoir Diego Armando Maradona. Le club du PSG souhaite lui rendre hommage.

S’il n’a jamais porté le maillot parisien, le club de la capitale lui rend un bel hommage. Un hommage en deux parties. La première via les réseaux sociaux avec une photo de la légende argentine et un message en anglais « Rest in peace legend » (Repose en paix Légende) et une deuxième lors de l’entraînement.

Neymar, Mbappé, Di Maria, Paredes, Navas, Verratti… tous ont tenu ont pris la pause pour rendre hommage au Dieu du football. Icardi, Di Maria et Mbappé ont même eu l’honneur de tenir le drapeau argentin. De son côté Leandro Paredes arbore fièrement le maillot de l’Albiceleste. Magnifique initiative BRAVO.