Devant la série d’hommage que le monde du football rend à Diego Armando Maradona, Thierry Henry n’a pas échappé à la règle.

Ancien entraîneur de l’AS Monaco, aujourd’hui au Canada, il rend à son tour un hommage à « El Pibe de Oro » via un post sur son compte Twitter.

« Ce fut un honneur et un privilège de regarder puis de rencontrer l’un des plus grands footballeurs ayant joué à ce jeu. Mes pensées vont à toute sa famille, à ses amis et à de nombreux admirateurs. Repose en paix ». A écrit l’ancien buteur de l’Equipe de France.