Hier soir, le Real Madrid est venu à bout de l’Inter Milan 2-0 en phase de groupes de Ligue des Champions.

Buteur sur penalty, Eden Hazard a enfin pu évoluer avec le club de la Maison Blanche. De retour d’une énième blessure, il souhaite maintenant prouver à son entraîneur et pouvoir gagner du temps de jeu.

« Marquer des buts est important pour moi, mais la victoire est plus importante. Je veux seulement gagner des matchs, c’est surtout à ça que je pense. J’ai besoin de plus de minutes sur le terrain, de plus de matchs. Mais j’ai repris un peu plus confiance. Comment je peux améliorer ça ? Sur le terrain, en jouant », a lancé l’ancien Lillois avec un grand sourire.Samedi, le Belge aura une nouvelle chance de montrer son talent avec la réception du Deportivo Alaves.