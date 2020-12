Même si pour le moment, Pierre Ménès ne croit pas à l’arrivée de Lionel Messi au PSG lors du prochain mercato estival, le consultant de la chaîne cryptée a évoqué une possible arrivée de la star du Barça à Paris.

« Messi au Barça l’année prochaine, à mon avis on peut oublier sauf si Xavi arrive et parvient à rebooster sa carrière. Messi et Neymar à City j’ai du mal à y croire pour la dimension athlétique des deux joueurs. J’imagine que Neymar se ferait totalement découper en Angleterre. Je l’imagine jouer à Sheffield, à Burnley, j’ai mal pour lui déjà. Et pour Messi c’est un peu pareil. Messi au PSG, je n’y crois pas trop, à moins que ce soit un truc où les Qataris se fassent plaisir parce que la vraie priorité du PSG c’est de prolonger Neymar et Mbappé. Parce qu’évidemment que Mbappé n’arrive pas à la cheville de Messi, mais il y en a un qui a 34 ans et l’autre qui en a 22 », a indiqué Pierre Ménès sur Canal+.