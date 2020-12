Pierre Ménès n’est pas tendre avec le principal diffuseur de la Ligue 1 et de la Ligue 2, Mediapro.

Depuis plusieurs semaines, Mediapro est au coeur de l’actualité pour son défaut de paiement concernant les droits TV de la Ligue 1 en octobre et décembre. Le monde du football est au bord de la faillite et espère que Canal+ va reprendre le contrat de diffusion pour la suite de la saison. Sur son blog, le consultant de Canal, Pierre Ménès, a encore une fois envoyé un gros tacle à Téléfoot La Chaîne.

« Ce dimanche de Ligue 1 a commencé par la plus grosse affiche de la journée, Lille-Monaco, programmée par cette merveille de diffuseur qui ne paie pas ses factures et qui a donc préféré placer le match-phare de la journée à 13 heures pour des Chinois qui ne regardent pas et mettre Metz-Lyon à 21 heures. On n’est plus à une incompréhension près avec ces gens-là », a indiqué Pierre Ménès sur son blog. Avant de mettre une deuxième couche sur son compte Twitter au sujet d’un article de L’Equipe qui traite des négocations entre la LFP et Mediapro : « En même temps ils imaginent quoi ? Canal+ durcit le ton dans la négociation entre Mediapro et la LFP. »