Mauro Icardi ne fera pas partie du groupe parisien ce mardi face au RB Leipzig dans le cadre de la 4ème journée de la phase de groupe de Ligue des champions au Parc des Princes.

Alors que le PSG devra impérativement remporté son match face au RB Leipzig pour espérer se qualifier en huitièmes de finale de la Ligue des Champions, le groupe devra faire sans Mauro Icardi, forfait, assure Loïc Tanzi, journaliste à RMC Sport. Il ne sera d’ailleurs pas le seul absent puisque Julian Draxler, Idrissa Gueye, Thilo Kehrer et Juan Bernat ne devraient pas non plus être disponibles.