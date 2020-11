D’après les informations récoltées par Sky Sports, Manchester City a fait volte-face concernant le dossier Messi. Alors que l’avenir de celui-ci semblait se dessiner pour de bon en Angleterre en 2021 après un été mouvementé, la direction du club citizen a changé d’avis. Lionel Messi n’est plus la priorité de Pep Guardiola.

Nouveau rebondissement dans le feuilleton Messi. Après trois saisons et une cinquantaine d’épisodes, il semblerait que la série touche à sa fin. Secouée pendant tout l’été, la planète foot avait vibré en suivant ce qui avait été décrit comme le transfert du siècle : Messi à Manchester City. Mais après moultes péripéties, le départ de la star argentine n’avait pas eu lieu. Rien de grave pour Pep Guardiola. Il ne s’agissait que d’un léger contre-temps pour renouer avec son ancien joueur en fin de contrat en 2021 avec le Barça. Mais nouveau coup de théâtre, les retrouvailles n’auront pas lieu.

D’après Sky Sports, les dirigeants de Manchester City ont changé d’avis. Jugé trop vieux et trop cher, la Pulga, en difficulté avec Barcelone en ce début de saison, n’est plus la priorité des Citizens. Ces derniers changent de stratégie et optent pour la jeunesse afin de consolider leur équipe. Le club aurait dans le viseur des pépites à fort potentiel tels que Jules Koundé ou Darwin Nunez à Benfica.

Quant à Lionel Messi, les spéculations vont pouvoir reprendre de plus belle. Avec ce nouveau retournement de situation, l’Argentin va-t-il prolonger avec son club de cœur en 2021 ou viser une nouvelle destination ? Le mystère et le suspense restent entiers.