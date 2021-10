Toujours en quête de nouveaux renforts pour le l’avenir, le Paris Saint-Germain serait plutôt dans le coup pour le jeune crack du RB Salzbourg Karim Adeyemi.

Si l’on en croit les éléments publiés par « Sky Sports, » le club parisien est intéressé par le profil du joueur offensif de 19 ans pour l’avenir. Malgré tout, le club de la capitale devra faire face à une concurrence assez rude. Le Bayern Munich, le Borussia Dortmund, Liverpool, Leipzig et Liverpool auraient également manifesté de l’intérêt pour le joueur allemand. Sous contrat jusqu’en 2024, l’international allemand (3 sélections, 1 but) a marqué les esprits, ce début de saison. Son transfert serait estimé à hauteur de 40 millions d’euros par ses dirigeants et son départ pourrait être conclu dès cet hiver (en vue d’être effectif lors du mercato estival). Pourquoi pas le remplaçant de Kylian Mbappé qui ne devrait pas rester à Paris en fin de saison…