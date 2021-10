Vainqueur surprise d’un nouveau top 10 (Hubert Hurkacz) à Vienne, Andy Murray est revenu sur cette belle performance et se satisfait de cette dernière.

En conférence de presse, Andy était fier de sa victoire et note de réels progrès physiquement. « C’était un bon match qui aurait pu tourner dans les deux sens. J’ai été déçu d’abandonner mon service lors du premier jeu du troisième, mais heureusement, j’ai pu récupérer le break au jeu suivant et à partir de là, j’ai probablement mérité de franchir la ligne. C’était une belle victoire dans des circonstances difficiles. Mon mouvement s’est un peu amélioré à chaque match. Une grande partie de mon mouvement concerne l’anticipation et lorsque vous ne jouez pas beaucoup de matches – comme je ne l’ai pas fait ces dernières années – vous ne lisez pas aussi bien le jeu. Maintenant, je commence à voir la balle un peu plus tôt et à réagir un peu plus vite, ce qui signifie que je vais commencer à chasser plus de balles. » A-t-il analysé.