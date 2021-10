Ancien défenseur du FC Barcelone, Carles Puyol est revenu sur la situation actuelle des Blaugrana et notamment les rumeurs concernant Ronald Koeman et un éventuel départ.

Carles Puyol assure même que Xavi Hernandez est plus que jamais prêt à revenir et reprendre le club pour l’aider à revenir et sortir d’une situation critique. « J’ai parlé avec Xavi cet été. Nous nous entendons bien. C’est l’un des ex-coéquipiers avec qui j’ai la meilleure relation. Il n’a jamais caché qu’il avait l’envie d’entraîner le Barça et je suis sûr qu’un jour son opportunité se présentera et il le fera de manière spectaculaire, » a-t-il ajouté en conférence de presse. Pour le moment, Xavi est toujours sur le banc du club qatari d’Al Saad SC…