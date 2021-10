Eric Di Meco a livré son analyse du Classico disputé ce dimanche entre l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain.

« Il faut analyser le match contre Paris avec celui de la Lazio, parce que ce sont les deux premiers matchs de haut niveau cette saison, a commenté l’observateur olympien. Et à l’arrivée, je retiens que Saliba a été très bon sur les deux matchs, Rongier, Kamara et Guendouzi aussi. Quand ça monte d’un cran, les mecs répondent présent. Maintenant, il faut que tout le monde arrive à monter d’un cran, mais il y a des satisfactions individuelles. Donc la frustration, je ne l’ai plus aujourd’hui. » A-t-il expliqué sur les ondes de « RMC », alors que pour rappel, les deux équipes se sont quittés sur un score nul et vierge.