Ce jeudi, Leonardo, directeur sportif du Paris Saint-Germain, a accordé une interview à l’Équipe où il a évoqué les critiques envers Neymar. Pour le brésilien, son numéro 10 ne mérite pas les récentes critiques car il est exemplaire malgré les blessures.

Depuis qu’il a rejoint le Paris Saint-Germain lors du mercato d’été 2017 contre un chèque de 222 millions d’euros, Neymar est la cible de critiques. Le 28 novembre dernier, le numéro 10 parisien s’est gravement blessé à la cheville. Derrière de nombreux observateurs ont pointé du doigt l’hygiène de vie du brésilien pour expliquer cette blessure.

Dans les colonnes de l’Équipe, Leonardo, directeur sportif du club de la capitale, a pris la défense de son meneur de jeu. Selon lui, Neymar a compris ses erreurs car il est devenu exemplaire: « Pensez-vous qu’un joueur qui reste douze ans au sommet fasse vraiment n’importe quoi à côté ? Il y a les réseaux sociaux mais ça transmet une sensation qui ne reflète pas la réalité. Neymar qui revient… OK., Neymar a commis des erreurs. Il a sa manière d’être. C’est une star. Mais le Neymar qu’on voit ces derniers temps se comporte d’une telle manière qu’il n’y a rien à redire. Vous savez ce qu’il a eu ? C’est grave. L’os de la cheville était touché avec un problème de vascularisation. Pour revenir là où il est aujourd’hui, c’est la preuve qu’il est impliqué. Quand j’ai eu des problèmes avec lui, je le lui ai dit. Mais quand les choses sont bien faites, il faut le dire aussi. On ne colle pas une étiquette pour toute la vie. Quand il est sur le terrain, on se dit à chaque fois que quelque chose peut se passer. Idem pour Messi. C’est un génie. Il fait grandir les autres. Discuter Messi, c’est discuter le football. »

Neymar, qui a fait son retour à la compétition contre le Real Madrid, le 15 février dernier, sera présent face à l’OGC Nice, samedi à 21h, pour le compte de la 27e journée de Ligue 1 mais aussi le 9 mars prochain, contre le Real Madrid, en huitième de finale retour de la Ligue des Champions.