Perçu comme le sauveur après avoir éjecté Bartomeu de la présidence au FC Barcelone, Joan Laporta est loin d’être un saint. Rancunier, Ronald Koeman lui dresse un très mauvais portrait.

« Cela a été ma période la plus difficile en tant qu’entraîneur. (…) Ça me faisait mal de regarder les matchs, c’était encore trop frais. Maintenant je peux à nouveau les voir. Mais vous ne me verrez pas au Camp Nou de sitôt. Je ne peux pas encore faire ça, du moins, pas avec ce président. Je ne peux pas agir comme s’il ne s’était rien passé. Il ne m’a pas donné le temps qu’il a donné à Xavi.«

« C’est toujours douloureux pour moi. Laporta m’avait dit mille fois que Xavi ne serait pas son entraîneur, car il manquait d’expérience. Mais il avait besoin d’un bouclier, de quelqu’un derrière qui se cacher. Je n’étais pas l’entraîneur de Laporta. J’ai eu ce sentiment dès le premier instant, après les élections. Il n’y a pas eu de déclic. Ce soutien nécessaire d’en haut manquait. L’important n’était pas l’argent pour moi. Je voulais vraiment réussir comme entraîneur à Barcelone, faire tout ce que je pouvais. Mais j’ai réalisé que Laporta voulait se débarrasser de moi parce qu’il ne m’avait pas nommé« , a confié un Ronald Koeman désabusé dans un entretien accordé au média AD.