Dans une interview accordée à Midi Olympique, Gaël Fickou s’est confié sur l’équipe de France. Il a notamment souligné l’importance de Shaun Edwards, l’entraineur de la défense, et a également encensé le jeune bordelais Yoram Moefana.

A seulement 21 ans, le trois-quarts de l’Union Bordeaux-Bègles éblouit le tournoi des Six Nations de son talent. Moefana a notamment été excellent dans son rôle habituel de centre face à l’Irlande mais a aussi très bien tenu son rang en tant qu’ailier face à l’Ecosse, où il a inscrit son premier essai international. Des performances au plus haut niveau qui impressionne son coéquipier avec le XV de France Gaël Fickou. Le joueur du Racing 92 s’est exprimé dans Midi Olympique : « Évidemment. Ce garçon ne fait que progresser et il a encore une énorme marge. Il va apporter beaucoup au rugby français dans les années à venir. Il est polyvalent, technique, costaud, bon défenseur. Il a toutes les qualités nécessaires pour être un grand joueur. »