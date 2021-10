Ce soir, le Paris Saint-Germain reçoit le RB Leipzig dans le cadre de la 3e journée de la Ligue des champions. Voici les compos probables de cette affiche de C1.

Après un match nul et une victoire, le club de la capitale peut faire un grand pas en avant vers la qualification en cas de victoire contre une équipe allemande qui n’a toujours pas obtenu le moindre point dans ce groupe A. Privé de Neymar, Paredes, Sergio Ramos et très certainement Mauro Icardi, Mauricio Pochettino devrait s’appuyer sur un système en 4-3-3 avec Kylian Mbappé, Lionel Messi et Julian Draxler en attaque. Gianluigi Donnarumma sera dans les buts parisiens. En face, Christopher Nkunku devrait retrouver le Parc des Princes avec une place de titulaire sur le couloir droit de l’attaque allemande. Notons qu’en défense centrale, l’ancien Strasbourgeois Mohamed Simakan pourrait aussi être titulaire.

Compo officielle PSG : Navas – Nuno Mendes, Kimpembe, Marquinhos, Hakimi – Verratti, Gueye, Herrera – Draxler, Messi, Mbappé

Compo officielle RB Leipzig : Gulasci / Klostermann – Orban – Simakan – Angelino / Laimer – Szoboszlai – Kampl / Nkunku – Poulsen – Forsberg.