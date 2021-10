Après la spéciale Paris-Roubaix en cyclisme sur route il y a quelques semaines, Roubaix est une nouvelle fois la capitale du cyclisme mais cette fois-ci sur piste. La ville nordiste accueille les mondiaux qui se dérouleront sur son vélodrome du mercredi 20 octobre au dimanche 24 octobre. Les courses seront à suivre sur Eurosport et France Télévisions.

La France en reconquête. Après des Jeux Olympiques décevants (deux médailles de bronze) le cyclisme sur piste français est attendu au tournant chez lui à Roubaix. Les mondiaux débutent demain à partir de 18h30 avec les épreuves par équipes messieurs et dames. L’entraineur national Herman Terryn « vise une place en finale » pour son trio masculin, médaillé de bronze à Tokyo (Florian Grengbo, Sébastien Vigier et Rayan Helal).

La tête d’affiche française de ces mondiaux est Benjamin Thomas. Il est champion du monde 2020 de l’omnium mais aussi plus récemment, il y a quinze jours, champion d’Europe de la course aux points. Le Tarnais fera figure de favoris dans la course aux points qui aura lieu vendredi 22 octobre. Mais aussi sur l’omnium qui se déroulera samedi 23 octobre avec son compère Donovan Grondin avec qui il a été médaille de bronze aux derniers Jeux Olympiques.

Du côté des féminines, la jeune française Mathilde Gros, 22 ans, tentera de se lâcher et de décrocher un premier sacre chez les grands. « Elle aura la pression mais pas comme aux JO. Physiquement, elle est bien. Si elle est un peu plus libérée qu’aux JO, elle va être dans le coup », estime Herman Terryn.