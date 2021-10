En perdition la saison dernière, le FC Nantes d’Antoine Kombouaré épate en ce début d’exercice avec une jolie neuvième place au classement après 10 journées de championnat. Une position inattendue pour de nombreux supporters.

La saison dernière a été un véritable fiasco de bout en bout pour le FC Nantes de Waldemar Kita. Après avoir vu défiler Christian Gourcuff et Raymond Domenech, les Canaris ont enregistré l’arrivée du pompier de service, Antoine Kombouaré, qui a sauvé le club in-extremis lors d’une barrage à suspense face à Toulouse. Aujourd’hui, après 10 journées, le FC Nantes affiche un bilan plus que convenable avec 4 victoires, deux nuls et 4 défaites au compteur, bien au delà des attentes initiales. Un sondage effectué par le compte FCN Attitude le prouve : 75% des supporters ne s’attendaient pas à un tel début de saison.