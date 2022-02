Pour Emmanuel Petit, Mbappé est en train de chiper le trône de Lionel Messi.

Auteur d’une nouvelle masterclass face au Real Madrid (1-0) ce mardi, Kylian Mbappé a totalement contrasté avec le match décevant de Lionel Messi. Invité sur les ondes de RMC, Emmanuel Petit s’est d’ailleurs amusé à comparer les deux coéquipiers du PSG.

« J’éprouve une peine sincère quand je regarde Messi sur le terrain. On a tous envie qu’il réussisse, qu’il nous prenne la main et qu’il nous raconte une histoire comme il en a raconté des milliers à Barcelone. Je ne veux pas opposer Messi à Mbappé. Mais depuis quelques mois on est en train d’assister à la mort d’un roi et à l’avènement d’un autre. Je sais que ce garçon a un égo surdimensionné, mais à un moment donné il va falloir qu’il comprenne que tant qu’il n’est pas bien, notamment mentalement, il ne pourra pas redevenir le Messi du Barça. J’espère que d’ici la fin de la saison, on pourra revoir le grand Messi par intermittence, mais sur la durée ce n’est plus possible. »