Annoncé sur le départ en fin de saison, le Qatar aurait tranché pour l’avenir de Lionel Messi. Et il semblerait que l’émir n’ait aucune intention de vendre la Pulga au prochain mercato. L’attaquant argentin aura donc l’occasion de prolonger l’aventure parisienne et faire ses preuves sous la tunique bleue et rouge.

Vivement critiqué en raison d’une saison jugée moyenne, la star argentine n’a pas fait mouche depuis son arrivée à Paris et un départ en été prochain est de plus en plus évoqué. Mais selon les informations de Cuatro, les dirigeants qataris auraient pris la décision de conserver Lionel Messi au PSG et de lui accorder une seconde chance avec le club de la capitale. D’autant que le Qatar réceptionnera la prochaine Coupe du Monde en décembre 2022. RMC Sport relate également que le Ballon d’Or n’a pas l’intention de quitter le PSG et serait convaincu que cette équipe a le potentiel pour remporter la Ligue des Champions. Les rumeurs indiquant le retour de la Pulga à Barcelone seraient également fausses, et son souhait premier serait de retrouver sa meilleure forme à Paris. Auteur de 7 buts et 11 passes décisives en 26 matchs, Lionel Messi est lié au PSG jusqu’en juin 2023, avec une option de prolongation d’une année.