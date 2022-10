Pour Thierry Henry, le 4-3-3 est responsable des lacunes défensives du PSG.

Si la MNM a fait le show en attaque ce week-end face à Troyes (4-3), le manque d’effort défensif des trois stars du Paris Saint-Germain a également été pointé du doigt. Mais pour Thierry Henry, la faute est au système de jeu de Christophe Galtier et non au trio Messi-Neymar-Mbappé.

« Je n’essaye pas de trouver une excuse aux trois de devant. Mais quand Paris joue avec une défense à cinq avec les pistons, ça permet de temps en temps aux trois, et notamment à Neymar, de recoller à leur défense », a expliqué le consultant au micro de Prime Vidéo. « Mais là ils n’ont même pas eu le temps de se recoller à leur équipe puisqu’à chaque fois ça partait sur les côtés. Quand les pistons sont là, ils vont rencontrer les latéraux adverses, ça force l’équipe adverse à jouer dans l’axe donc on descend moins vite. Ça permet aux trois attaquants de se replacer. Là on a vu ce qui se passait l’année dernière, ils défendaient à sept et les trois restaient devant. »