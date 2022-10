Avec le forfait confirmé de Paul Pogba, l’équipe de France va perdre l’un de ses leaders les plus précieux.

C’est désormais officiel, Didier Deschamps devra se passer des services de Paul Pogba pour la Coupe du monde au Qatar. Un nouveau coup dur pour le sélectionneur des Bleus, également privé de N’Golo Kanté au milieu de terrain. Pour se rendre compte du poids de Pogba sur l’équipe de France, nos confrères de RMC Sport ont sorti une statistique particulièrement criante.

En effet, la superstar de la Juventus Turin « compte à ce jour 91 sélections en équipe de France. Soit, à lui seul, 33 de plus qu’Adrien Rabiot (29), Aurélien Tchouaméni (14), Mattéo Guendouzi (6), Eduardo Camavinga (4), Boubakar Kamara (3) et Youssouf Fofana (2) réunis. Il a également marqué deux fois plus de buts (11 contre 5) que l’ensemble de ses concurrents au poste ». Bref, DD va devoir sérieusement se creuser la tête avant de dévoiler sa liste le 9 novembre prochain.