Après un excellent début de saison, l’Olympique de Marseille est dans une période un peu plus difficile. 5e de Ligue 1, les Phocéens jouent leur avenir européen ce mardi contre Tottenham dans le cadre de la 6e et dernière journée de Ligue des champions. Laurent Paganelli est un peu déçu d’Igor Tudor et attend de lui qu’il se mette à la hauteur de l’événement.



« En ce moment, Tudor ne fait pas toujours les bons choix. Je suis plutôt fan de Tudor, j’aime ce qu’il apporte. Mais il a intérêt à se mettre à la hauteur de l’événement. A Marseille, tu as intérêt à marquer des buts et à faire de gros matchs. La connaissance du football, c’est ça aussi. Tu vas à Strasbourg et tu sais que même à la 80e minute tu peux encore te prendre deux ou trois buts. La connaissance du foot français et de l’événement est importante. Et Tudor doit se mettre à la hauteur de cet événement. C’est important de parler de l’entraîneur car c’est lui qui fait l’équipe, l’organisation et la tactique pendant le match. Quand on est à Marseille, qu’il y a 80 000 personnes derrière toi, tu dois te dire, on va aller gagner le match », a détaille le consultant Canal +.