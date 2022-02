Pour le journaliste Pierre Ménès, l’avenir de Kylian Mbappé sera définitivement scellé la semaine prochaine.

Auteur d’un doublé ce week-end face à l’ASSE (3-1), Kylian Mbappé a évidemment relancé le débat concernant son avenir au Paris Saint-Germain. Pour Pierre Ménès, le Real Madrid a toujours un coup à jouer cet été, mais la décision finale du Français pourrait bien dépendre de l’attitude des fans Merengues le 9 mars prochain lors de la réception du PSG pour le huitième de finale retour de la Ligue des champions.

« Kylian Mbappé ne parle jamais en l’air et Kylian n’est pas un menteur. Ces deux points montrent qu’il n’a pas encore décidé de son avenir. À partir de là, bien évidemment, s’il reste au PSG, un de ses objectifs sera de battre le record d’Edinson Cavani qui est à 44 buts. Ce qui veut dire qu’il faut rester minimum une saison de plus quand même. Je pense que pas mal de choses vont dépendre du match à Madrid. Qualification, pas qualification, l’accueil du public madrilène. Je dirais que si les Madrilènes ne sont pas trop bêtes, il faudrait plutôt qu’il l’accueille comme un roi que comme un pestiféré. En tout cas, ce n’est pas joué et c’est moins joué que ça n’a pu l’être dans les mois précédents. »