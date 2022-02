En grande forme depuis le début de la saison, Mattéo Guendouzi était encore l’un des seuls au rendez-vous face à Troyes.

Qualifiés pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa Conférence la semaine dernière grâce à une belle victoire (3-0) sur la pelouse de Qarabag, les Marseillais n’ont pas réussi à enchaîner ce week-end en Ligue 1. Accrochés sur le fil par Troyes (1-1), les Olympiens perdent de précieux points dans la lutte pour la Ligue des champions. Malgré ce faux pas, tout n’est pas à jeter du côté de Jorge Sampaoli. Nos confrères du FCM ont notamment souligné la bonne performance de Mattéo Guendouzi, qui a hérité de la note de 5,5 sur 10.

« Guendouzi en baisse mais encore au dessus ! Il enchaîne les matches et comme Payet, Ünder ou encore Rongier il tire la langue. Il a plus de difficulté dans son jeu vers l’avant, il prend moins de risque et se montre moins précis dans son jeu de passe. Malgré tout, il reste un moteur de l’équipe, il va chercher le penalty et ne ménage pas ses efforts dans les duels. Il prend beaucoup de coups comme souvent… »