Pour le patron des arbitres aucun doute : le but de Lucas Paqueta était bien valable hier soir face au LOSC.

Battu par le LOSC (0-1) hier soir, l’Olympique Lyonnais s’est surtout senti floué sur le but refusé à Lucas Paqueta en fin de rencontre. Une erreur d’arbitrage qu’a reconnu Pascal Garibian, le directeur technique de l’arbitrage, dans les colonnes du Progrès ce lundi. De quoi frustrer un peu plus Peter Bosz et enfoncer Mikaël Lesage, responsable de la VAR ce soir-là qui avait déjà été pointé du doigt le week-end précédent après le match Nantes-PSG (3-1).

« Nous avons analysé ce lundi matin avec mon staff à la DTA la situation litigieuse de OL-Lille. Nous avons fait le constat qu’il était regrettable que tous les angles d’images proposées n’aient pas pu être appréciés par l’arbitre ; ce but aurait dû être validé, comme il l’avait été sur le terrain. Si l’un des angles de vue pouvait laisser penser à un excès d’engagement de M. Paqueta lors du dégagement du gardien lillois, un autre angle, celui venant de la loupe gauche, démontrait que la décision initiale de l’arbitre d’accorder le but était la bonne. Même si l’envoi des images a été fait dans une volonté de proposer à l’arbitre de faire son choix final, il manque un flux. Nous reconnaissons une erreur. C’est toujours l’assistant vidéo qui propose l’arbitre les différents angles. »