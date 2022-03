Le 19 février, le Paris Saint-Germain s’est incliné, 3-1, sur la pelouse du FC Nantes, lors de la 25e journée de Ligue 1. À l’issue de la rencontre, Marco Verratti avait pointé du doigt l’arbitrage de Mickael Lesage. Convoqué par la Commission de Discipline de la Ligue de Football Professionnel, l’italien a écopé de deux matchs de suspension dont un avec sursis.

Marco Verratti manquera la réception de Bordeaux, le dimanche 13 mars à 13h. En effet, l’Italien a écopé de deux matchs de suspension dont un avec sursis suite à ces propos contre l’arbitre de Mickael Lesage, le 19 février dernier, à l’issue de la défaite, 3-1, du Paris Saint-Germain face au FC Nantes.

Pour rappel, voici les déclarations de Marco Verratti au micro de Canal +, à l’issue de cette rencontre comptant pour la 25e journée de Ligue 1: « Comment c’est possible qu’on prenne dix cartons jaunes! L’arbitre, on ne peut pas parler, on ne peut rien faire. On ne peut pas parler du tout avec l’arbitre. C’est le seul match… le seul arbitre qui fait des choses comme ça. Comment c’est possible de ne pas donner carton jaune (sur Appiah à la fin)? C’est jaune, c’est rouge, c’est penalty. Les arbitres, parfois il faut prendre ses responsabilités parce que là, on se fait chier dessus par les arbitres.»

Malgré cette suspension, Marco Verratti, qui est dans une forme exceptionnelle depuis le début d’année 2022, sera présent samedi soir sur la pelouse de l’OGC Nice puis sur celle du Real Madrid, le 9 mars prochain en huitième de finale de la Ligue des Champions.