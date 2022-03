Véritable pari de Pablo Longoria, Konrad de la Fuente se rapproche du statut de flop à l’OM. Un mauvais tour joué par le FC Barcelone d’une valeur de trois millions d’euros.

Débarqué cet été en provenance du FC Barcelone pour la modique somme de 3 millions d’euros, Konrad de la Fuente a soulevé une vague d’espoirs sur la Canebière. Avec le statut de jeune joueur formé à la Masia, l’Américain était attendu. Après de premières belles promesses entraperçues en début de saison, l’ailier de 20 ans est rentré dans le rang. Remplaçant sous les ordres de Jorge Sampaoli, il est désormais considéré comme un super sub par son entraîneur en témoigne ses 23 rencontres et 1000 petites minutes disputées depuis le début de la saison. Un temps de jeu qu’il n’a que très peu rentabilisé avec seulement 1 but et 3 passes décisives au compteur. Trop tôt pour être déjà catalogué comme un flop, l’ancien du FC Barcelone devra élevé son niveau de jeu pour espérer s’imposer à l’Olympique de Marseille.