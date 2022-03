Annoncé au Paris Saint-Germain pour prendre la succession de Mauricio Pochettino, Zinedine Zidane est le rêve de tous les parisiens. Un rêve que confirme, à demi-mots, Luca Zidane.

« Je ne parle pas de ça avec lui. On parle de la famille, et pas grand chose d’autre, pas beaucoup de foot. Comme une relation père-fils quoi, on parle de choses de la maison. Est-ce que ça me surprendrait de le voir à Paris ? Non, s’il est heureux, moi je serai content. S’il est heureux d’entraîner le PSG, c’est une bonne chose« , a déclaré Luca Zidane dans des propos accordés à la Cadena SER.