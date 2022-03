Depuis l’arrivée de QSI à la tête du Paris Saint-Germain, le club est énormément critiqué sur la gestion de ses jeunes joueurs, qui préfèrent partir pour avoir du temps de jeu. Dans les colonnes de l’Équipe, Leonardo, directeur sportif parisien, explique les jeunes joueurs doivent faire preuve de patience.

Coman, Diaby, Nkunku … la liste de jeunes joueurs formés au Paris saint-Germain qui explosent à l’étranger est longue. Depuis l’arrivée de QSI à la tête du club de la capitale, les jeunes joueurs préfèrent quitter le club au lieu de signer son premier contrat professionnel à Paris. Ce jeudi dans les colonnes de l’Équipe, Leonardo, directeur sportif parisien, explique l’actuel règlement à savoir un premier contrat professionnel limité à trois ans, n’aide pas. il demande surtout de la patience aux jeunes joueurs et explique que les prêts en ligue 2 peuvent être la solution mais beaucoup de jeunes joueurs refusent de quitter le club sous la forme d’un prêt.

« C’est impossible aujourd’hui pour un jeune de 18 ans de dire « je veux jouer sinon je m’en vais ». Tu dois passer par des étapes pour arriver là-haut. Et pour grandir dans le club tu dois avoir un peu de patience. Les Italiens, les Anglais, les Allemands, les Espagnols n’ont pas la culture de partir à 17 ans. Les Français, si. On essaie de résister : Rabiot, Areola ont fait des prêts, Nkunku ou Diaby ont eu du temps de jeu. Le règlement ne nous aide pas (1er contrat pro limité à 3 ans) et fait qu’à 19 ans ils sont libres. Les prêter en L2 ? Ils ne veulent pas forcément y aller. Parce qu’un club allemand ou anglais va lui dire « Avec nous tu t’entraîneras avec les pros et tu joueras. » On ne retient que ceux qui marchent mais beaucoup plus de jeunes sont partis et n’ont pas réussi. Au centre de formation, on a installé une ambiance très positive. Angelo Castellazzi fait un travail formidable à la fois sur l’équipe pro et sur la liaison avec la formation. Je pense que Yohan Cabaye va devenir un grand dirigeant. Il est déjà une référence au centre, c’est très bien d’avoir un joueur qui vient de sortir, jeune, français. Voir Papus Camara entraîner les – 19 ans après avoir été cinq ans adjoint des pros, pareil. C’est une construction, et c’est peut-être ça qu’on peut changer », a confié le directeur sportif parisien.

Dans les semaines à venir, Leonardo devra gérer la prolongation de contrat du jeune Xavi Simons. Le contrat du ,néerlandais arrive à son terme en juin prochain.