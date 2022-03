Dans une interview accordée aux médias du club, Marco Verratti, milieu de terrain, a mis en garde ses coéquipiers avant le huitième de finale retour de la Ligue des Champions, mercredi à 21h, contre le Real Madrid. l’Italien ne compte défendre pour préserver l’avantage acquis lors du match aller et souhaite s’imposer pour mériter la qualification en quart de finale.

Le Paris Saint-Germain joue une partie de sa saison, mercredi soir, sur la pelouse du Real Madrid, lors des huitièmes de finale retour de la Ligue des Champions. Après sa victoire, 1-0, lors du match aller, les parisiens devront aller chercher la qualification pour les quarts de finale face à des madrilènes revanchards.

Dans une interview accordée aux médias du club, Marco Verratti a évoqué la façon dont le PSG doit aborder le 8e de finale retour de la Ligue des champions sur le terrain du Real Madrid: « On a un petit avantage, mais ça ne veut rien dire, a précisé l’Italien. On ne pourra pas chercher à défendre, surtout que ce n’est pas notre jeu. Et qu’on ne sait pas faire. Contre Madrid, jouer à 80% ne suffira pas. Ils ne vont pas nous faire de cadeaux. Il faut mériter cette qualification et aller là-bas pour gagner. Avec les joueurs qu’on a, pour moi, on peut parvenir à contrôler le match, explique Marco Verratti. On a aussi une équipe qui peut jouer les contre-attaques, parce qu’avec la vitesse qu’on a devant, avec les grands joueurs qui font des passes, avec Messi, Neymar, Di Maria, Kylian, quand on a de l’espace, on arrive à être encore plus dangereux. »

Marco Verratti, étincelant lors de la rencontre aller, devra réaliser une nouvelle grande performance pour guider ses partenaires vers la qualification en quart de finale de la Ligue des Champions.