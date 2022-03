Dans une interview accordée à RMC Sport, Florian Maurice, directeur sportif du Stade Rennais, a eu des mots forts envers son entraineur Bruno Genesio, qui réalise une grande saison avec notamment une qualification en huitième de finale de la Ligue Europa Conférence.

Cette saison, le Stade Rennais est l’une des meilleurs équipes de Ligue 1 avec une quatrième place à un point du podium et une qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa Conférence. L’entraineur, Bruno Genesio est un grand artisan de la bonne période rennais comme l’explique son directeur sportif, Florian Maurice.

« Il ne me surprend parce-que je le connais depuis très longtemps. Quand je le fais venir, j’imagine que ça peut se passer comme ça car à l’origine, c’est un formateur. Il a été joueur professionnel. Il a été dans des staffs techniques depuis plus de 20 ans. Il a côtoyé un grand nombre d’entraineurs avec lesquels il a pioché des expériences, des idées dans la gestion des entrainements et du groupe. Il ne me surprend pas et je suis très content de ce qu’il fait aujourd’hui », explique le dirigeants rennais dans une interview accordée à RMC Sport.

« Bruno Génésio, le meilleur choix pour le Stade Rennais »

Le directeur sportif rennais a également confié que l’ancien entraineur de l’Olympique Lyonnais est le meilleur choix pour atteindre les objectifs des bretons à savoir disputer une compétition européenne: « Oui il me donne raison par rapport aux résultats et au contenu de nos matchs. Il a réussi à mettre en place une vraie qualité de jeu petit à petit avec des joueurs différents. Il y a eu des recrues cet été. Ce n’est pas simple de remettre les choses en place mais lui sait le faire parfaitement. » Depuis sa prise de fonction, Bruno Genesio a le meilleur bilan en Ligue 1 derrière le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille.

Jeudi, le Stade Rennais se déplace sur la pelouse de Leicester en huitième de finale de la Ligue Europa Conférence avant de se rendre sur la pelouse de l’Olympique Lyonnais, dimanche à 17h05, pour le compte de la 28e journée de Ligue 1. Un match important dans la course à l’Europe à l’issue de la saison.