Cela fait plusieurs semaines que Jorge Sampaoli et Arkadiusz Milik semblent être en désaccord. Et pourtant l’entourage du Polonais a tenu à clarifier la situation et souhaite mettre les choses au clair.

Après une information de ‘RMC’ qui explique que Miliket son entraîneur ne s’entendent plus, c’est un membre de l’entourage de l’avant centre polonais qui a démenti cette information. « A aucun moment Milik n’a dit qu’il voulait quitter l’OM en juin à cause de désaccords avec Jorge Sampaoli, a affirmé l’un de ses représentants à la radio française. Arek respecte son entraîneur et ses décisions. (…) Quand il joue, il essaye de faire le maximum. Il est concentré sur sa saison et veut tout faire pour que l’OM soit en Ligue des Champions la saison prochaine, et que l’équipe fasse un bon parcours en Europa Conference League. » Précise-t-il en assurant qu’il n’existe pas de soucis entre les deux hommes.