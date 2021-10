Wanda Nara, la femme de Mauro Icardi a publié une story énigmatique sur Instagram. La compagne de Mauro Icardi a également unfollow l’attaquant du Paris Saint-Germain, laissant planer le doute sur la suite de leur relation.

La fin du coupe Icardi-Wanda ? Un message posté par la compagne de l’attaquant du PSG ce samedi a mis le feu aux réseaux sociaux. « Une autre famille détruite pour une salo** », peut-on ainsi lire en story sur le compte Instagram de Wanda Nara. Ensemble, Mauro et Wanda Icardi ont eu deux filles désormais âgées de six et quatre ans. Wanda Icardi a cessé de suivre le compte de son époux sur Instagram et les photos du couple réuni se font particulièrement rares.