00h30, Demi-finale (Masters 1000 d’Indian Wells) sur Eurosport

01h00, UFC (MMA) sur RMC Sport 2

04h00, Vadim Nemkov – Julius Anglickas (MMA, Bellator Poids mi-lourds) sur RMC Sport 2

07h45, Marathon de Paris (Marathon) sur Eurosport

08h00, 15e spéciale (Rallye d’Espagne) sur Canal + Sport

08h40, Marathon d’Amsterdam (Marathon) sur France 3

09h30, Championnats de France d’endurance (Automobile, Ultimate Cup Series) sur Sport en France

10h00, 6e manche. 1re course (Automobile, Coupe du monde de la FIA) sur Eurosport2

10h30, Marathon d’Amsterdam (Marathon) sur Eurosport

12h00, 6e manche. 2e course (Automobile, Coupe du monde de la FIA) sur Eurosport2

12h00, 17e spéciale (Rallye d’Espagne) sur Canal +

12h30, Cagliari – Sampdoria (Serie A) sur BeIn Max4

12h45, Duplex – 6e journée (D1 Féminine) sur Canal + Sport

12h45, Lyon – Montpellier (D1 Féminine) sur Foot +

12h45, PSG – Saint-Etienne (D1 Féminine) sur Foot +

13h00, Troyes – Nice (Ligue 1) sur Amazon Prime Video

13h00, Swansea – Cardiff (Championship ) sur BeIn 3

13h00, Championnats du monde de motocross (Moto) sur Eurosport2

13h30, Masters d’Andalousie. 4e tour (Circuit européen) sur Golf +

14h00, Rayo Vallecano – Elche (Liga) sur BeIn Max5

14h45, Course H (206,5 km) (Veneto Classic) sur Eurosport

15h00, Multiplex – 10e journée (Ligue 1) sur Amazon Prime Video

15h00, Bordeaux – Nantes (Ligue 1) sur Amazon Prime Video

15h00, Brest – Reims (Ligue 1) sur Amazon Prime Video

15h00, Metz – Rennes (Ligue 1) sur Amazon Prime Video

15h00, Strasbourg – Saint-Etienne (Ligue 1) sur Amazon Prime Video

15h00, Everton – West Ham (Premier League) sur RMC Sport 1

15h00, Everton – West Ham (Premier League) sur Canal + Sport

15h00, Galatasaray – Konyaspor (Turquie) sur BeIn Max4

15h00, Empoli – Atalanta Bergame (Serie A) sur BeIn 2

15h00, Genoa – Sassuolo (Serie A) sur BeIn Max6

15h00, Udinese – Bologne (Serie A) sur BeIn Max7

15h00, Championnats du monde de motocross (Moto) sur Eurosport2

15h06, Course de quads et motos (Moto) sur L’Equipe

15h30, Bayer Leverkusen – Bayern Munich (Bundesliga) sur BeIn 1

16h15, Celta Vigo – FC Séville (Liga) sur BeIn Max5

16h30, 5e manche, Pau. Finale (Automobile, eTCR) sur Eurosport2

16h45, PSG – Chambéry (Liqui Moly StarLigue ) sur BeIn 3

17h00, Montpellier – Lens (Ligue 1) sur Canal + Sport

17h00, 2e jour (Judo, Grand Chelem de Paris) sur Eurosport

17h00, 2e jour (Judo, Grand Chelem de Paris) sur Sport en France

17h30, Newcastle – Tottenham (Premier League) sur RMC Sport 1

17h30, Newcastle – Tottenham (Premier League) sur Canal +

17h30, Augsbourg – Bielefeld (Bundesliga) sur BeIn Max8

18h00, Trabzonspor – Fenerbahce (Turquie) sur BeIn 2

18h00, Naples – Torino (Serie A) sur BeIn 1

18h30, Levante – Getafe (Liga) sur BeIn Max5

18h30, Villarreal – Osasuna (Liga) sur BeIn Max9

18h30, 2e manche, en Argentine. 2e course (Championnat Supersport) sur Eurosport2

19h00, NFL (Football américain) sur BeIn Max4

19h05, LA Chargers – Baltimore (Football Américain, NFL) sur L’Equipe

19h50, 2e manche, en Argentine (Championnat Superbike) sur Eurosport2

20h45, Marseille – Lorient (Ligue 1) sur Amazon Prime Video

20h45, Juventus Turin – AS Roma (Serie A) sur BeIn 1

20h55, A Iowa City (USA). Course Elite F (Coupe du monde de cyclo-cross) sur L’Equipe Site

21h00, FC Barcelone – Valence (Liga) sur BeIn 2

21h00, 3e manche. Course F (Coupe du monde de cyclo-cross) sur Eurosport2

21h05, Lyon – Toulouse (Top 14, journée) sur Canal +

21h10, WNBA (Basket-ball) sur BeIn Max5

22h00, Tournoi WTA d’Indian Wells (Tennis) sur BeIn 3

22h35, A Iowa City (USA). Course Elite H (Coupe du monde de cyclo-cross) sur L’Equipe Site

22h40, 3e manche. Course H (Coupe du monde de cylco-cross) sur Eurosport2

23h00, CJ Cup. 4e tour (Circuit américain) sur Golf +

23h07, CJ Cup. 4e tour (Circuit américain) sur Canal + Sport