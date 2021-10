L’AS Monaco s’est incliné 2-0 sur la pelouse de l’Olympique Lyonnais, lors de la dixième journée de Ligue 1. Une défaite frustrante pour Ruben Aguilar.

A l’issue de la défaite de son équipe face à l’Olympique Lyonnais, Ruben Aguilar a exprimé sa frustration au micron de Canal +: « Je suis un peu frustré, énervé. Je trouve qu’on ne fait pas un si mauvais match… On était bien structuré et il y a un fait de jeu (le penalty). C’est dommage, j’ai l’impression que l’on passe à côté de quelque chose. (…) C’est frustrant. En plus notre gardien (Nübel) fait un super match. »