L’Olympique Lyonnais, s’est imposé 2-0 contre l’AS Monaco, lors de la dixième journée de la Ligue 1. A l’issue de la rencontre, l’entraineur des Gones, Peter Bosz s’est satisfait de la victoire de son équipe.

« On mérite de gagner. On a bien joué. On s’est procuré des grosses occasions dans les deux mi-temps. Je suis satisfait de notre match de ce soir », a confié le coach néerlandais aux média de l’OL.