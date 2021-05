Le Paris Saint-Germain ne veut pas conserver le milieu de terrain Rafinha (28 ans) cet été. Sauf que, l’international brésilien espère rester à Paris la saison prochaine. Petit problème.

« Première saison à Paris. Une ville qui m’a toujours paru merveilleuse et aujourd’hui j’y vis. La saison prochaine j’espère que nous pourrons nous voir dans le Parc des Princes, les rues, sans pandémie, et vivre les choses ensemble. Une nouvelle langue, de nouvelles expériences et personnes… Un cadeau. Il est maintenant temps de déconnecter et de se reposer. À bientôt », a indiqué l’ancien joueur du FC Barcelone, sur le réseau social Instagram.