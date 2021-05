Plusieurs cadres vont quitter les Verts dans les prochaines semaines mais pour Denis Balbir, consultant But!, l’ASSE doit obligatoirement prolonger Romain Hamouma.

« Romain Hamouma recevra quelque chose. Va-t-il l’accepter ? Le cas Romain Hamouma doit être vu comme à part. S’il venait à ne pas être prolongé et ne pas recevoir une offre digne de ce nom, ce serait une énorme erreur. C’est un joueur de foot comme il y en a peu en Ligue 1. En cas de départ, sa technique et sa fougue manqueront à Saint-Etienne. Aujourd’hui, c’est au club de décider. On entend des choses, on verra ce que le club va lui proposer. J’espère que l’ASSE abattra la carte du pratique sur un joueur qui est là depuis longtemps. Certes Hamouma est plus sur la fin de sa carrière qu’au début, mais il a encore beaucoup à apporter. S’il ne doit en rester qu’un, ça doit être lui », a indiqué le consultant dans But!.