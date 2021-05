Pour Giovanni Castaldi, Christophe Galtier, l’ancien coach champion de France avec le LOSC, devrait poursuivre sa carrière à Nice.

« On n’avait pas beaucoup de doutes sur le fait qu’il quitte Lille. Maintenant, le meilleur choix pour lui, c’est Nice ! Il y a un projet sérieux à l’OGCN. Il s’entend bien avec Julien Fournier. Lyon, actuellement, c’est un peu le bazar… À Nice, il arrivera en patron avec les mains libres. Il a besoin d’un environnement sain. L’absence de Coupe d’Europe ? Il ira la chercher la saison prochaine », a indiqué le consultant dans L’Equipe.

Et d’ajouter : « Et puis jouer la Coupe d’Europe juste pour la jouer, ce n’est pas forcément la bonne solution. À Lille, il a été très affecté par le départ de Campos. Être lié avec son directeur sportif, c’est important pour lui. On voit qu’à Lyon, c’est compliqué de travailler avec Juninho pour l’instant… Et puis, Nice, c’est aussi un projet de développement de jeunes. À Saint-Etienne puis à Lille, il a fait progresser ses joueurs. Il développe les garçons, il arrive bien à gérer un groupe. Nice est le projet idéal, d’autant plus qu’il sera le patron du projet Ineos. »