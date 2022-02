Pour l’ancien de la maison Bryan Gonçalves, Presnel Kimpembe est « le meilleur défenseur axial gauche du monde ».

Dans un entretien accordé cette semaine au site officiel du PSG, l’ancien joueur du centre de formation Bryan Gonçalves a évoqué l’évolution fulgurante de Presnel Kimpembe, qu’il a longtemps côtoyé en U19.

« Je suis tellement fier de son parcours. Rien ne lui a été donné, il s’est battu pour réussir. A mes yeux, il est le meilleur défenseur axial gauche du monde. Je suis très fier de dire que j’ai évolué au côté d’un champion du monde ! J’apprécie le footballeur, mais surtout l’homme qu’il est. Bien évidemment, il n’était pas le seul joueur très talentueux. Je pense notamment à Roli Pereira de Sa (FC Nantes), qui était pour moi le joueur le plus impressionnant techniquement. Sans oublier Christopher Nkunku (RB Leipzig) qui était promis à une belle carrière. Mais pour en revenir à Presnel, il a été effectivement une véritable valeur d’exemple pour moi qui n’avais pas connu le cursus normal d’un Centre de Formation. Lorsqu’il a été promu dans le groupe professionnel, j’ai pris sa succession et je me suis appliqué à suivre ses conseils. C’est toujours un réel plaisir de le voir défier les plus grands attaquants de la planète ! »