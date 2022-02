Avant de retrouver l’Écosse ce week-end pour le Tournoi des Six Nations, Paul Willemse a fait le point sur l’état d’esprit des Bleus en conférence de presse.

« On a beaucoup progressé dans notre schéma de jeu, on a plus de vingt matches ensemble, le groupe a beaucoup plus d’expérience. Les joueurs ont plus d’expérience qu’il y a deux ans, ce ne sera plus une ‘première fois’ pour eux donc il ne sera plus question de surprise. A chaque fois qu’on a perdu contre eux, c’était des erreurs dues à notre manque d’expérience. Depuis, on a battu de grandes équipes (dont les All Blacks 40-25 en novembre, ndlr) donc, pour nous, comme on a perdu deux fois contre eux, le match de samedi est un bon match pour montrer notre progression lors de ces deux dernières années. »

Le deuxième ligne de Montpellier en a également profité pour évoquer le retour des Bleus face aux supporters de Murrayfield. « Des supporters adverses, c’est mieux que rien, le pire étant le huis clos. On est habitué au bruit sur le terrain, il ne faut pas être surpris, on en a parlé mais ça ne sert à rien de trop en parler non plus, il faut juste rester calmes. C’est sûr que c’est impressionnant et, pour beaucoup, ça produit plus d’excitation mais à nous de bien garder ça pour l’utiliser au bon moment, en faire une bonne énergie et ne pas tomber dans la pression, c’est ça le plus important. »