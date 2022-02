Pour Di Meco, l’entraîneur marseillais doit impérativement trouver son onze type pour la fin de la saison.

Battu par Clermont le week-end dernier en championnat, l’Olympique de Marseille va rapidement devoir se reprendre pour le déplacement de demain (18h45) sur la pelouse de Qarabag en Ligue Europa Conférence. De passage sur les ondes de RMC ce mercredi, Eric Di Meco s’interroge toujours sur le système de jeu de Jorge Sampaoli.

« Ce qu’il s’est passé contre Clermont, on le sent venir depuis un bon moment. On fait des débats depuis la fin d’année dernière sur le jeu proposé par l’OM. Et notamment cette difficulté à mettre des buts. On s’est posé des questions sur l’animation, le positionnement des joueurs. L’OM n’a joué que deux fois de suite avec la même équipe cette saison. Après huit mois de compétition, ce n’est pas normal qu’il n’y ait pas une équipe type, avec une animation forte. Pour appréhender un sprint final, il faut avoir tes meilleures armes. Et ça passe par une équipe qui a l’habitude de jouer ensemble. »