Les pilotes étaient au rendez-vous ce mercredi à Barcelone pour le début des tests d’avant-saison.

Pour la première des trois journées de tests d’avant-saison sur le circuit de Barcelone, les cadors ont répondu présent. Leader du classement général à la mi-journée avec un chrono en 1’20 »165, le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari) a perdu le fauteuil de leader un peu plus tard dans la journée. C’est le pilote britannique Lando Norris (McLaren), qui a réalisé le meilleur temps en 1’19 »951.

Le champion du monde en titre Max Verstappen (Red Bull) a dû se contenter du 9e temps (1’22 »246) de la journée, loin derrière son rival Lewis Hamilton (Mercedes), 5e avec un chrono en 1’20 »929.

Le classement de la première journée :

1. Norris (GBR, McLaren-Mercedes), 1’19 »951 (101 tours).

2. Leclerc (MCO, Ferrari), 1’20 »165 (80).

3. Sainz (ESP, Ferrari), 1’20 »416 (72).

4. Russell (GBR, Mercedes), 1’20 »784 (77).

5. Hamilton (GBR, Mercedes), 1’20 »929 (50).

6. Vettel (ALL, Aston Martin-Mercedes), 1’21 »276 (52).

7. Tsunoda (JAP, Alpha Tauri-Honda), 1’21 »638 (120).

8. Alonso (ESP, Alpine-Renault), 1’21 »746 (126).

9. Verstappen (HOL, Red Bull-Honda), 1’22 »246 (147).

10. Bottas (FIN, Alfa Romeo Racing-Ferrari), 1’22 »572 (23).

11. Albon (THA, Williams-Mercedes), 1’22 »760 (66).

12. Schumacher (ALL, Haas-Ferrari), 1’23 »009 (23).

13. Stroll (CAN, Aston Martin-Mercedes), 1’23 »327 (67).

14. Latifi (CAN, Williams-Mercedes), 1’23 »379 (66).

15. Mazepin (RUS, Haas-Ferrari), 1’24 »505 (20).

16. Kubica (POL, Alfa Romeo Racing-Ferrari), 1’25 »909 (9)