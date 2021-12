En conférence de presse, Mauricio Pochettino a fait le point sur l’année 2021 du Paris Saint-Germain. Le technicien argentin est notamment revenu sur l’utilisation de Mauro Icardi.

Seulement quatorze matchs de Ligue 1 pour trois buts cette saison, Mauro Icardi est très peu utilisé cette saison par Mauricio Pochettino. L’attaquant argentin fait face à une terrible concurrence au sein de l’attaque parisienne. Il a joué des matchs « moins importants » et est devenu un joueur de rotation. Par exemple, l’ancien buteur de l’Inter Milan n’a disputé que trois matchs de Ligue des Champions sur six mais il n’a surtout joué que 49 minutes.

« C’est sûr que Mauro Icardi n’a pas participé autant qu’il l’aurait imaginé ou que nous l’aurions voulu, de par plusieurs situations et circonstances. Je dis toujours que tous les joueurs sont importants dans l’équilibre d’un effectif et donc Mauro aussi. Ses caractéristiques font de lui un joueur de surface, un buteur. Un joueur dont tous les effectifs auraient besoin. Je soutiens qu’une équipe n’est pas construite de 11 joueurs. Un effectif a besoin d’équilibre et c’est ce que nous apporte Mauro », a expliqué le coach parisien en conférence de presse. Mauro Icardi devrait avoir sa chance mercredi soir face à Lorient avec les absences de Neymar et de Mbappé.