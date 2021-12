Le club madrilène vient d’annoncer ce mardi que David Alaba et Isco étaient positifs au Covid-19. Ils s’ajoutent à la longue d’absents pour le match face à Bilbao mercredi à 21h30.

Le coronavirus frappe de plein fouet la Maison Blanche. Après Luka Modric, Marcelo, Marco Asensio, Gareth Bale, Rodrygo et Andreï Lounine, c’est au tour de David Alaba et d’Isco d’être touchés par le Covid-19. A ces cas positifs il faut aussi ajouter la suspension de Casemiro et la blessure de Daniel Cravajal. Ils seront tous absents pour le match en avance de la 21e journée de Liga ce mercredi soir à 21h30 face à l’Athletic Bilbao.