La phase finale de la Coupe Davis 2022 devrait se dérouler à Abu Dhabi, ce qui n’est pas au gout d’Andy Murray qui s’est dit inquiet pour la compétition et sa popularité.

La tant prestigieuse Coupe Davis a perdu de sa superbe suite à ses récentes réformes. La compétition perd en importance aux yeux des fans de tennis et la phase finale de 2022 prévue à Abu Dhabi ne devrait pas changer les choses. « Je m’inquiète un peu pour la Coupe Davis et pour moi ce n’est pas le fait qu’elle se déroule à Abu Dhabi qui compte. C’était un problème quand c’était en Espagne aussi. Je suis juste sceptique quant au nombre de fans de tennis qui se déplacent. Si l’Espagne jouait la Russie en finale ici, y aurait‐il suffisamment de fans espagnols et de fans russes qui se déplaceraient pour venir ici ? », a déclaré l’ancien numéro un mondial sur Eurosport.