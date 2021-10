Ancien joueur de l’AS Monaco, Ludovic Giuly est revenu sur le début de saison de Lionel Messi avec le Paris Saint-Germain. Il n’est pas inquiet pour la star argentine.

« D’un simple point de vue statistique, ça peut être considéré comme une surprise. Mais n’oublions pas que même le plus grand joueur du monde a besoin d’un temps d’adaptation. Vous croyez que c’est évident de faire toute sa carrière dans un club comme le Barça et de changer de vie, comme ça, presque du jour au lendemain ? Lui, en plus, n’a pas fait la préparation de début de saison. C’est dur de débarquer comme ça. Il rentrait de vacances et en l’espace de 48, 72 heures sa vie a complètement changé. C’est un chamboulement énorme que de se retrouver soudain à l’hôtel, dans un nouveau pays, confronté à une nouvelle langue… » Explique le consultant dans une interview donnée au « Parisien. »

Avant de conclure : « Même si beaucoup dans le vestiaire parlent espagnol et qu’il y a retrouvé des potes de sélection, ça bouscule sacrément les habitudes. Après, il faut aussi qu’il s’adapte à un nouveau système sur le terrain, à ses nouveaux coéquipiers, un nouveau stade, un engagement plus physique qu’en Espagne… Ce n‘est pas simple d’assimiler tout ça. Mais je ne me fais aucun souci pour lui, il va s’adapter. »