Leader du championnat italien depuis le début de la saison, Naples a enregistré 8 victoires et un match nul en 9 journées de Serie A.

Très en forme cette saison, les Partenopei sont déjà vus par certains comme les champions d’Italie saison 2021-2022. Mais Kalidou Koulibaly ne voit pas les choses ainsi. Après le nul contre l’AS Rome dimanche, le défenseur sénégalais a rappelé que rien n’est encore joué. « C’est trop tôt. Même si nous avons gagné tous les matches jusqu’à présent, nous ne sommes plus seuls au sommet, il y a le Milan AC. Pour le moment, nous voulons juste gagner tous les matches que nous pouvons, pour le Scudetto nous allons voir en mars-avril, » a-t-il fait savoir.

Contre la Roma, Naples, qui gagnait tous ces matchs jusqu’alors, n’y est pas arrivé. Un problème ? Non, à en croire Koulibaly qui préfère voir le verre à moitié plein. « C’est un bon point. C’est difficile de gagner tous les matches. On a fait un super match, contre une équipe forte. On a même marqué, mais l’arbitre a sifflé hors-jeu. C’est dommage. »

Africa Top Sports